В этом году российские власти не планируют объявлять амнистию в связи с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне или Днем России. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, пока ничего такого нет на повестке», — цитирует ТАСС Пескова.

Масштабную амнистию проводили в России в 2015 году. Тогда она была приурочена к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После принятия Конституции в 1993 году в России 19 раз объявляли амнистию. За все время, по данным ФСИН, из исправительных учреждений выпустили более 230 тысяч человек.

В начале мая президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране. Под нее попали несовершеннолетние преступники, которых осудили за взятки, подделку официальных документов и продажу наркотиков. Амнистия коснулась правонарушений, которые совершили до 2 мая 2021 года. Амнистия не распространяется на виновных в контрабанде оружия, государственной измене, шпионаже и терроризме.

В марте этого года Асад объявил амнистию уклонистам от службы в армии.