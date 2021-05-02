Всеобщую амнистию объявили в Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране. Об этом сообщила канцелярия лидера САР в своем официальном Telegram-канале.

Согласно указу, под амнистию попали несовершеннолетние правонарушители и осужденные за следующие преступления: дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков.

Кроме того, указ допускает смягчение наказания в некоторых случаях. Например, приговор к смертной казни заменят на пожизненные каторжные работы. А срок приговоренным к пожизненным каторжным работам сократят до 20 лет.

Амнистия касается преступлений, совершенных до 2 мая 2021 года. На нее могут рассчитывать и те, кто скрывается от правосудия, если сдадутся властям.

Однако амнистия не затронет виновных в контрабанде оружия, государственной измене, шпионаже и терроризме, который принес человеческие жертвы.

В марте сирийский лидер подписал указ об амнистии уклонистов от воинской службы.

Башар Асад заявил о желании участвовать в президентских выборах, которые пройдут 26 мая, напомнило ИА Nation News. Выдвижение кандидатов на пост главы государства началось 19 апреля.