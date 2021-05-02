facebook_pixel
    02 мая 2021, 18:51

    Всеобщую амнистию объявили в Сирии

    Алена Макаренко

    Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране. Об этом сообщила канцелярия лидера САР в своем официальном Telegram-канале.

    Всеобщую амнистию объявили в Сирии

    Согласно указу, под амнистию попали несовершеннолетние правонарушители и осужденные за следующие преступления: дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков.

    Кроме того, указ допускает смягчение наказания в некоторых случаях. Например, приговор к смертной казни заменят на пожизненные каторжные работы. А срок приговоренным к пожизненным каторжным работам сократят до 20 лет.

    Амнистия касается преступлений, совершенных до 2 мая 2021 года. На нее могут рассчитывать и те, кто скрывается от правосудия, если сдадутся властям.

    Однако амнистия не затронет виновных в контрабанде оружия, государственной измене, шпионаже и терроризме, который принес человеческие жертвы.

    В марте сирийский лидер подписал указ об амнистии уклонистов от воинской службы.

    Башар Асад заявил о желании участвовать в президентских выборах, которые пройдут 26 мая, напомнило ИА Nation News. Выдвижение кандидатов на пост главы государства началось 19 апреля.