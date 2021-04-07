Православных россиян призвали воздержаться от целования икон в храмах

Если в храмах иконы не протираются антисептиком, то лучше не прикасаться к ним губами. Своим мнением поделился православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

«К иконам лучше не прикладываться. Ограничения насчет целования икон не снимались. Также священники не должны давать для целования крест, они просто благословляют крестом и дотрагиваются до головы», — рассказал он РИА «Новости».

Священник добавил, что в некоторых храмах около праздничной иконы стоит человек, который после каждого человека протирает икону спиртовой салфеткой. Но пока все же следует ограничиться почтительным поклонением перед иконой.

Первозванский отметил, что в храмах продолжают действовать главные санитарные требования. Речь идет о обязательном ношение масок и соблюдении дистанции. Священник призвал не толпиться в помещении.

«До Пасхи еще четыре недели. Давайте проявлять благоразумие. Особенно это касается тех, кто не болел и не прививался», — сказал настоятель храма.

Он с сожалением отметил, что люди продолжают заражаться коронавирусом, болеть и умирать.

Телеведущий и врач Евгений Комаровский ранее перечислил несколько самых важных показателя при коронавирусе. Например, если уровень кислорода в крови превышает показатель 93, можно лечиться дома. В больницу необходимо обратиться при температуре тела выше 39 градусов.