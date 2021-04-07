Доктор Комаровский перечислил три самых важных показателя при коронавирусе

При самолечении коронавируса пациенты очень часто тянут до последнего и не торопятся обращаться в больницу. Их привозят в больницу уже в очень тяжелом состоянии и самым опасным чаще всего оказывается кишечный синдром.

Об этом сообщил известный врач Евгений Комаровский, пишет «ГлавРед». Он перечислил три самых важных показателя, которые сигнализируют о том, что инфицированному нужно немедленно обратиться в стационар.

По его мнению, если сатурация (уровень кислорода в крови) превышает показатель 93, можно лечиться дома.

«Показания к госпитализации: во-первых, сатурация ниже 93 на фоне кислородотерапии — то есть когда у вас 92, вы даете кислород, и сатурация повышается, то можно дышать дома с помощью концентратора, если не повышается или нет концентратора, то вы идете в стационар», — объяснил Комаровский. Он добавил, что поводом для обращения в стационар являются также психические расстройства на фоне коронавируса.

Еще одним показанием для госпитализации является температура выше 39 градусов. Особенно, если организм не реагирует на жаропонижающие препараты.

Но самым опасным симптомом, по словам Комаровского, является кишечный синдром. Когда на фоне повышенной температуры развивается диарея. Может наступить быстрое обезвоживание, с которым очень трудно бороться. С возможными осложнениями смогут справиться только медики и внутривенное введение препаратов.

Специалисты предупредили, что с приходом весны родители начали путать симптомы ранней аллергии у детей с признаками коронавируса. Появилась опасность лечения инфекции препаратами от аллергии.