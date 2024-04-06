Общество 06 апреля 2024, 12:52 Православные верующие отпразднуют Благовещение 7 апреля Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Православная церковь 7 апреля будет отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот значимый праздник верующим рекомендуют соблюдать некоторые запреты, включая поминальные службы и венчания, сообщили «Известия».

В Благовещение нужно побывать на праздничной всенощной и литургии в храме. Если нет возможности посетить церковь, то разрешается помолиться дома.

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Работать в этот день можно, но при условии, что повседневные заботы не отвлекут от духовной составляющей.

В праздник рекомендуют сходить в гости к родственникам, заняться благотворительностью или помочь нуждающимся.

Приметы на 7 апреля гласят, что погоду на Пасху можно определить по Благовещению — она будет такой же. Дожди в этот день сулят богатый урожай грибов и хороший клев, а гроза — жаркое лето.

Благовещение является одним из 12 самых важных праздников в православии. В этот день постящиеся смогут позволить себе послабления, например, съесть рыбу.