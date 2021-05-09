Православная церковь разъяснила суть Красной горки

Термин «Антипасха» в православной церкви означает «вместо» или «напротив Пасхи». В этот день верующие отмечают праздник, который в народе называется Красная горка. Об этом рассказал глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий.

«Греческая приставка „анти-“ имеет достаточно широкий смысл, „вместо“ или „напротив“. Так и Антипасха — воскресение „напротив“ пасхального, то есть первое воскресение после Пасхи, память апостола Фомы», — передало РИА «Новости» слова иеромонаха.

Он отметил, что начиная с этого дня в православных храмах совершают венчание браков. Антипасху православные отмечают в следующее воскресенье после Пасхи. В этом году праздник выпал на 9 мая. Согласно Евангелию, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом. После апостол основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии.

Этот праздник в храмах отмечается также масштабно, как и Пасха. На прошлой неделе больше тысячи храмов Подмосковья провели пасхальные богослужения.