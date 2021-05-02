Больше тысячи храмов Подмосковья провели пасхальные богослужения

Прихожане более одной тысячи храмов Московской области собрались минувшей ночью на праздничные богослужения в честь Пасхи. В регион из Иерусалима доставили Благодатный огонь, который раздавали всем желающим. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области на своей странице в Instagram.

«Поздравляем всех верующих Подмосковья с Пасхой — праздником возрождения, надежды и духовного обновления», — говорится в сообщении.

«360» публикует видео с пасхальной службы их храма Архистратига Михаила в Тропареве.

На опубликованных кадрах видно, что службу провел настоятель храма, благочинный Михайловского округа, протоиерей Георгий Студенов.

С наступившей Пасхой поздравил жителей губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поздравляю всех православных со Светлой Пасхой! Христос воскрес. Какие бы трудности ни происходили в жизни, важно помнить, что добро всегда побеждает зло», — написал он.

Празднование Пасхи в 2021 году пришлось на 2 мая. Главную службу провел в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл. Туда же прибыл президент России Владимир Путин. В этом году на торжественные богослужения верующих пускали только при условии соблюдения мер предосторожности.