Правоохранительные органы проверяют версию смертельного отравления людей из-за капитального ремонта. Он проходил в доме на Совхозной улице в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Растворы, которые использовали рабочие, возьмут на экспертизу. По данным каналы, правоохранители не связывают смертельные случаи с остальными отравлениями в доме.

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что бабушка, мама и дочка из дома № 16 на Совхозной улице попали в больницу с сильнейшим отравлением. Им стало плохо вскоре после того, как они съели арбуз. Девочка и бабушка скончались, мама находится в больнице.

Позже еще пяти людям из этого дома стало плохо, их госпитализировали. Они тоже ели арбуз, но купили его в другом магазине. Пока не ясно, связаны ли эти случаи между собой и что именно стало причиной отравления.

СМИ сообщали, что педиатры стали обходить квартиры этого дома 11 сентября. Они интересовались состоянием детей и спрашивали, ели ли те арбуз. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.