Правительство выделит железнодорожным перевозчикам свыше 11 млрд. рублей

Правительство России поддержит железнодорожных перевозчиков. На стабилизацию их финансового положения будет выделено свыше 11 миллиардов рублей. Такой указ подписал премьер страны Михаил Мишустин.

Документ был размещен на сайте Правительства России.

Пригородные пассажирские компании получат более 5,8 миллиардов рублей из этой суммы. Средства пойдут на покрытие расходов, которые связаны с арендой подвижного состава, его эксплуатацией и техническим обслуживанием. Такая поддержка, по словам Мишустина, позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек.

Еще 5,5 миллиардов рублей пойдут Федеральной пассажирской компании. Она занимается перевозками в поездах дальнего следования. Финансовая помощь будет направлена на модернизацию и закупку новых вагонов.

Принятые решения, как подчеркнули в правительстве, позволят сохранить доступные цены на билеты, а также обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и безопасность пассажиров.

Еще 79 народных троп вдоль железнодорожных станций закрыли в Подмосковье. Нередко жители попадают под колеса электричек, сокращая маршрут в неположенных местах или спрыгивая на платформы с забора. Но таких путей не должно остаться уже к концу года. Это отметили в Минтрансе региона. Больше всего народных троп ликвидировали в Мытищах. Следом идут Химки, Раменское, Балашиха, Электросталь. Вдоль железнодорожных путей установили железобетонные заборы.