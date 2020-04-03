Правительство выделит деньги на покупку квартир 221 ветерану

В этом году весь мир отмечает 75-лет со дня окончания Второй мировой войны. Для России эта дата особенно памятна подвигом советских воинов. Сегодня в правительстве России приняли решение о выделении денег на покупку квартир 221 ветерану Великой Отечественной войны.

Об этом на своей странице в Instagram написал курирующий в правительстве сферу строительства вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что документ с предложением о выделении денег внес он сам. Руководитель кабинета министров Михаил Мишустин подписал и поручил выделить средства на покупку квартир ветеранам через министерство строительства.

«Подвиг ветеранов навсегда останется в нашей памяти и истории, и я рад, что мы можем помочь тем из них, кто еще с нами», — написал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В год 75-летия Великой Победы живущим в Московской области участникам войны предоставили бесплатный проезд на общественном транспорте. Эту услугу будут оказывать все перевозчики, в том числе частники. Специальных документов ветеранам получать не нужно, достаточно только показать удостоверение участника Великой Отечественной войны.