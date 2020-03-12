Ветераны, временно живущие в Подмосковье, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Законопроект, в котором предлагается предоставить временно проживающим на территории Подмосковья инвалидам и участникам войны бесплатный проезд на общественном транспорте, приняли на 110-м заседании Мособлдумы в первом чтении.

«2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей Великой Победы. И, конечно, нам, как законодателю, в этот особенный год необходимо предусмотреть новые меры поддержки для ветеранов», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев пояснил, что на сегодняшний день бесплатным проездом могут воспользоваться ветераны, которые постоянно зарегистрированы на территории Московской области. Для этого им предоставляются соответствующие социальные карты.

«Но мы неоднократно сталкиваемся с тем, что в Подмосковье общественным транспортом пользуются и ветераны, которые не проживают здесь постоянно. И мы решили исправить эту несправедливость», — сказал Андрей Голубев.

При этом, как пояснил парламентарий, правом проезда они смогут воспользоваться, не получая специальную карту, — достаточно только удостоверения участника ВОВ. Причем эту меру будут оказывать все перевозчики, вне зависимости от того, частные они или нет.

В близлежащих к Подмосковью субъектах проживают чуть более 20 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Точное количество временно проживающих в Подмосковье не определено. Порядок расчетов запланирован без дополнительных расходов, средства заложены в рамках мероприятия госпрограммы «Повышение уровня доступности транспортных услуг для населения».