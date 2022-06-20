Правительство выделило больше 8 миллиардов рублей на капремонт студенческих общежитий
Правительство РФ выделило 8,3 миллиарда рублей на капремонт студенческих общежитий
Правительство России выделило 8,3 миллиарда рублей на капитальный ремонт свыше 300 студенческих общежитий российских высших учебных заведений. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По его словам, приоритет отдается регионам. Всего программа затронет около 100 учебных заведений, написал RT.
Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что до 2024 года в порядок приведут не менее 1,6 миллиона квадратных метров жилых площадей, включая учебные, спортивные и социальные объекты.
Чернышенко напомнил, что в 2021 году капитальный ремонт провели в 254 общежитиях 94 вузов, затраты составили свыше пяти миллиардов рублей.
Также вице-премьер отметил, что продолжается работа по созданию кампусов мирового уровня.
«Заявки подали 36 университетов из 30 регионов страны, вторая волна конкурса продлится до 1 августа. Конкуренция высокая, кампусы в скором времени появятся в Нижнем Новгороде, Калининграде, Москве, Томске и остальных городах», — рассказал он.
Ранее Чернышенко сообщал, что в 2022 году 64% выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах.