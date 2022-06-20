Правительство выделило больше 8 миллиардов рублей на капремонт студенческих общежитий

Правительство России выделило 8,3 миллиарда рублей на капитальный ремонт свыше 300 студенческих общежитий российских высших учебных заведений. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, приоритет отдается регионам. Всего программа затронет около 100 учебных заведений, написал RT.

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что до 2024 года в порядок приведут не менее 1,6 миллиона квадратных метров жилых площадей, включая учебные, спортивные и социальные объекты.

Чернышенко напомнил, что в 2021 году капитальный ремонт провели в 254 общежитиях 94 вузов, затраты составили свыше пяти миллиардов рублей.

Также вице-премьер отметил, что продолжается работа по созданию кампусов мирового уровня.

«Заявки подали 36 университетов из 30 регионов страны, вторая волна конкурса продлится до 1 августа. Конкуренция высокая, кампусы в скором времени появятся в Нижнем Новгороде, Калининграде, Москве, Томске и остальных городах», — рассказал он.

Ранее Чернышенко сообщал, что в 2022 году 64% выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах.