Вице-премьер Чернышенко заявил, что бюджетные места для выпускников в вузах составят 64%

64% выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах в этом году. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

По его словам, в России 588 тысяч бюджетных мест. Это на 11,5 тысячи больше, чем было в прошлом году.

«Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение», — уточнил Чернышенко.

Вторыми по значимости оказались педагогические, общественные и медицинские направления.