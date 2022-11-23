Общество 23 ноября 2022, 01:20 Правительство утвердило пенсионные льготы для мобилизованных россиян РИА «Новости»

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Правительство РФ внесло изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных и участников боевых действий. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В документе указаны периоды службы, которые дают право на получение льгот. Согласно поправкам, на досрочное пенсию могут претендовать граждане, которые проходили военную службу по частичной мобилизации в Вооруженных Силах России.

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«Также, к работе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение приравниваются в календарном порядке следовавшие за ней периоды прохождения военной службы по контракту с 24 февраля 2022 года, а также периоды пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России», — говорится в документе.

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Для мобилизованных участников спецоперации и добровольцев пенсии будут начислять в двойном размере.

Госдума рассмотрит законопроект о досрочном выходе на пенсию для ветеранов боевых действий. Инициативу внесли для рассмотрения депутаты Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов.