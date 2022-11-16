Общество 16 ноября 2022, 19:26 Ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше Госдума рассмотрит законопроект о досрочном выходе на пенсию для ветеранов боевых действий РИА «Новости»

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Ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше привычного срока. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов.

Если закон будет принят, то мужчины, имеющие соответствующий статус, начнут получать пенсию по старости в 60 лет, а женщины — в 55. Должно быть соблюдено еще одно условие — наличие страхового стажа не менее 15 лет.

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В пояснении к проекту закона указано, что будет учитываться наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

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Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Также документ предусматривает присвоение статуса инвалида боевых действий лицам, получившим увечья при выполнении поставленных задач в зоне СВО.

Кроме этого, президент РФ Владимир Путин поддержал расширение действия условий льготного автокредитования на сотрудников военной сферы. К ним он отнес участников частичной мобилизации и членов их семей.