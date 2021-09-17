Правительство утвердило даты выходных в 2022 году

Новогодние выходные в России в 2022 году продлятся до 9 января. Правительство утвердило производственный календарь на следующий год.

Новогодние выходные начнутся с 1 января, а на празднование Дня защитника Отечества выделен один день. Зато Международный женский день россияне будут отмечать три дня — с 6 по 8 марта. Чтобы выходные были непрерывными, было решено нерабочую субботу 5 марта сделать рабочей, а выходной перенести на 7 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства России.

Майские праздники жители России начнут отмечать с апреля. Первомайские праздники стартуют с 30 апреля и закончатся 3 апреля. Небольшой перерыв в три дня, а затем вновь длинные выходные, посвященные празднованию Дню Победы — с 7 по 10 мая.

«Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно», — сообщили в кабмине.

На День России люди смогут отдохнуть с 11 по 13 июня. Из-за того, что праздничный день выпал на воскресенье, решено было сделать выходным понедельник, 13 июня.

После июньских длинных выходных у россиян начинаются долгие месяцы без праздничных выходных. И только в ноябре появится возможность вместо двух дней в неделю, отдохнуть три дня — с 4 по 6 ноября. В эти дни пройдет празднование Дня народного единства.