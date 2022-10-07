Квоту на выдачу разрешений на временное проживание сократили в России | 360°

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Квоту на выдачу разрешений на временное проживание сократили в России

Квота на выдачу разрешений на временное проживание в РФ в 2023 году составит 13 535 единиц

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Кабмин установил квоту на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в России на 2023 год, она составит 13 535 единиц, что более чем на пять тысяч единиц меньше, чем в текущем году. Распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

В 2022 году квота установлена на уровне почти 19 тысяч единиц. В документе также прописан резерв квоты в размере около четырех тысяч разрешений на временное проживание в стране.

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Самое большое количество квот получили Москва и Подмосковье — 2,75 тысячи квот, такой же уровень был установлен и в 2022 году. Башкирия и Татарстан получили по 500 разрешений каждый регион. Санкт-Петербургу выделили 400 квот.

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В соцсетях распространяют фейковые сообщения о том, что иностранные студенты должны покинуть территорию России после 12 октября. Эту информацию опровергло Министерство внутренних дел. На самом деле тем, кто не имеет действительных документов для дальнейшего законного пребывания в стране, следует до 12 октября обратиться в территориальный орган МВД по месту нахождения.

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