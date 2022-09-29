Фейк: иностранные студенты должны покинуть Россию | 360°

Общество 29 сентября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: иностранные студенты должны покинуть Россию Сообщения о том, что иностранные студенты должны покинуть Россию, оказались фейком РИА «Новости»

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В соцсетях распространяют фейковые сообщения о том, что иностранные студенты должны покинуть территорию России после 12 октября. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

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Иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, должны уехать из России после 12 октября, сообщается на странице одной из групп во «ВКонтакте».

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Правда

Эту информацию уже опровергло Министерство внутренних дел. На самом деле иностранным учащимся не нужно покидать Россию.

Тем, кто не имеет действительных документов для дальнейшего законного пребывания в стране, следует до 12 октября обратиться в территориальный орган МВД по месту нахождения.

В ведомстве уточнили, что после отмены ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами, введенными из-за распространения коронавируса, еще 17 августа сняли временные меры по приостановлению сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, а 3 сентября — для Армении и Киргизии. А 13 октября такие меры отменят для граждан остальных стран.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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