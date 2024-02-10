Общество 10 февраля 2024, 00:22 Правительство России продлило разрешение поставок газа с «Ямал СПГ» Правительство РФ продлило до 2041 года разрешение на поставки газа с «Ямал СПГ» Freepik

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Российские власти до 2041 года продлили разрешение поставок сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для компании Sefe Marketing & Trading Singapore, которая является бывшей дочерней организацией «Газпрома». Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Проект «Ямал СПГ» в 2015 году подписал долгосрочное соглашение на отправку Yamal Trade компании Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа ежегодно. Природный ресурс хотели поставлять на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в большей степени в Индию.

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В ноябре 2023 года цена на тонну сжиженных углеводородных газов на внебиржевом рынке в России достигла двухлетнего максимума и составила 33,7 тысячи рублей. В европейской части страны стоимость оказалась еще больше — 35,7 тысячи рублей за тонну. Показатель увеличился почти в шесть раз по сравнению с началом года.

В 2022 году к снижению цен на СУГ в России привели трудности с экспортом топлива, вызванные антироссийскими ограничениями. Самое минимальное значение было в феврале 2023 года — пять тысяч рублей за тонну. Потом стоимость начала увеличиваться.