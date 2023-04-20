Общество 20 апреля 2023, 03:41 Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге «Ведомости»: кабмин одобрил продажу автозавода Volkswagen в Калуге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительственная комиссия ободрила продажу автозавода Volkswagen в Калуге, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. Предприятие купит дилер «Авилон».

«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой <…> Актив будет продан автодилерскому холдингу „Авилон“», — говорится в материале издания.

Реклама

Участники сделки — «Авилон» и Volkswagen — от комментариев отказались, также как представитель Минпромторга. Газета также указала, что автодилерский холдинг ведет переговоры с китайским автоконцерном Chery.

Ранее топ-менеджер Porsche Зигфрид Вольф предложил президенту РФ Владимиру Путину проект спасения российского автопрома. Он захотел возродить легендарные автомобили «Волга» и «Победа» на автозаводе Volkswagen под Калугой.