Мир 08 апреля 2023, 03:11 Зигфрид Вольф предложил Путину производить «Волгу» на заводе в Калуге Топ-менеджер Porsche Вольф предложил Путину проект спасения российского автопрома РИА «Новости»

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Австрийский бизнесмен, экс-глава компании Magna Steyr, бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» и член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф предложил президенту РФ Владимиру Путину инвестиционный проект «для спасения российского автопрома». О желании предпринимателя продолжить автомобильный бизнес в России рассказал журнал Der Spiegel.

Вольф направил российскому лидеру письмо с проектом, стоимостью 60 миллиардов рублей, в котором предложил возобновить производство российских автомобилей на заводе Volkswagen в Калуге. Вольф призвал «возродить легендарный российский бренд „Волга“», однако внешний вид машины нужно изменить, оставив характерные черты. По мнению австрийского бизнесмена, это станет основой для развития российской автомобильной промышленности.

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Зигфрид Вольф считается одним из самых влиятельных западных автопромышленников, он входит в наблюдательный совет автоконцерна Porsche SE, контролирующего автоконцерн Volkswagen AG.