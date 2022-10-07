Правительство решило визуально разделить платную и бесплатную парковку | 360°

Общество 07 октября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

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Viber Правительство решило визуально разделить платную и бесплатную парковку Кабмин визуально разделил зоны платной и бесплатной парковок в России unsplash

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Российское правительство решило визуально разделить платную и бесплатную парковку. Об этом сообщили на сайте Кабинета министров.

Теперь зоны платной парковки будут обозначать синими линиями, бесплатной — белыми.

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«Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места», — говорится в сообщении.

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Также в стране ввели новые правила касательно островков безопасности.

«Новым постановлением правительства введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения», — сообщил кабмин.

Еще правительство перевело электросамокаты и гироскутеры в статус средств индивидуальной мобильности. На таких устройствах теперь можно передвигаться только со скоростью не более 25 километров в час. Их еще ограничили по зонам использования и весу — электротранспорт должен весить не более 35 килограммов и передвигаться на нем можно только по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

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