Общество 26 декабря 2023, 10:25 Правительство продлило запрет на вывоз патронов и гильз из РФ до 2025 года Silas Stein/dpa/globallookpress

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В России продлили запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца следующего года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Запрет касается патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия определенных калибров. Ограничение является одной из специальных экономических мер, позволяющих обеспечить защиту интересов государства.

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«Он (запрет — прим. ред.) будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано», — отметили в пресс-службе.

Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов. Эту меру приняли для обеспечения продовольственной безопасности и урегулирования цен на продукты.

Под запрет не будут попадать отправки гуманитарной помощи и экспорт пшеницы в Южную Осетию и Абхазию. Исключениями станут также поставки в страны-участницы Евразийского экономического союза: Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан. Запрет вступил в силу 11 декабря, он продлится до 31 мая 2024 года.