Общество 11 декабря 2023, 22:33 Экспорт твердой пшеницы запретили в России Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года Unsplash

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Экспорт твердой пшеницы из России запретили с 11 декабря 2023-го по 31 мая 2024 года. О временной мере сообщили в Telegram-канале правительства.

Нововведение направили на обеспечение продовольственной безопасности. Решение позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердых сортов пшеницы на внутреннем рынке, отметили в кабинете министров.

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В документе также предусмотрели ряд исключений. Например, запрет не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания гуманитарной помощи в рамках международных межправительственных соглашений, на экспорт продукции в Южную Осетию и Абхазию, а также на вывоз в качестве припасов.

Минсельхоз России 1 ноября предложил на полгода запретить экспорт твердой пшеницы. Президент Владимир Путин до этого заявил, что РФ останется мировым лидером по поставкам зерна за рубеж. Он напомнил, что в прошлом году в стране зафиксировали исторически рекордный урожай.