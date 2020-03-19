Правительство призвало россиян к ответственности на фоне пандемии коронавируса

Масштабная эпидемия 2019-nCoV — это время, когда всем жителям России нужно действовать слаженно, заявили в правительстве страны. Каждый должен нести ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье других.

«Сложившаяся ситуация — это вызов всему обществу. Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих», — говорится в заявлении Кабмина.

В правительстве добавили, что власти России в условиях глобальной пандемии делают все необходимое для предотвращения распространения инфекции, защиты здоровья граждан и оказания помощи тем, кто уже заболел. Сейчас Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на подобные угрозы. Все дальнейшие ограничительные меры власти будут принимать на основе данных об эпидемии.

За два с лишним месяца коронавирус, который появился в Китае, распространился по всему миру. Сейчас эпицентр заражения находится в Европе. За это время от COVID-19 умерли около девяти тысяч человек. В России 2019-nCoV выявили у 147 человек.