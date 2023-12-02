Общество 02 декабря 2023, 11:36 Правительство повысит первоначальный взнос по льготной ипотеке Вице-премьер Хуснуллин: в РФ повысят первоначальный взнос по льготной ипотеке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кабмин России решил повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотеки. Зампред Марат Хуснуллин заявил, что правительство принимает меры, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса. <…> Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент», — рассказывал Хуснуллин журналистам.

Реклама

Льготную ипотеку выдают на покупку новостроек. Лимит выдачи из-за большого спроса ранее собирались увеличить. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что за последний год ипотечный портфель вырос на 32%.

Глава правительства Михаил Мишустин говорил, что в 2023 году россиянам выдадут около 700 тысяч льготных ипотек. Пока лидерами среди российских регионов по этому показателю стали Магаданская область и Чукотка.