Правительство попросили помочь российским санаториям

Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направил председатель комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов. В Думе все фракции поддержали инициативу. Также спикер Вячеслав Володин попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова заняться этим вопросом в ближайшее время.

Помощь предложено предоставить в виде выдачи кредитов с нулевой ставкой на выплату зарплаты, предоставление налоговых каникул на период приостановки деятельности и в течение месяца после отмены карантинных ограничений.

Курорты терпят не только убытки из-за ограничительных мер. Очевидно, что летний сезон в этом году недоберет прибыли, потому что люди пока побоятся путешествовать.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил наложить мораторий на оплату курортного сбора в регионе до конца 2020 года. Его поддержали местные депутаты.