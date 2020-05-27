Курортный сбор до конца года запретили на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил наложить мораторий на оплату курортного сбора в регионе до конца 2020 года. Его поддержали местные депутаты.

Как сообщил ТАСС спикер регионального парламента Юрий Бурлачко, нулевую ставку курортного сбора введут до конца года в целом ряде здравниц.

«Решение принято, оно направлено на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края», — объяснил он.

О том, что с отдыхающих не будут брать деньги во время их отпуска на Кубани, Кондратьев заявил еще 12 мая на заседании оперативного штаба региона, написала газета «Известия». В этот день он объявил, что санатории с медицинской лицензией смогут принимать людей с 1 июня. Таким образом Краснодарский край откроет туристический сезон.

С началом лета в регионе возобновят работу все промышленные предприятия, а также объекты сельскохозяйственного комплекса и связи. Тем не менее ограничительные меры на Кубани будут действовать до 6 июня. Торговые центры и парки пока закрыты.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Краснодарском крае выявили 3506 случаев коронавируса. При этом 2257 человек выздоровели, 29 умерли.

Ранее в АТОР заявили, что туры за рубеж начнут продавать не раньше осени.