Курортный сбор до конца года запретили на Кубани
Как сообщил ТАСС спикер регионального парламента Юрий Бурлачко, нулевую ставку курортного сбора введут до конца года в целом ряде здравниц.
«Решение принято, оно направлено на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края», — объяснил он.
О том, что с отдыхающих не будут брать деньги во время их отпуска на Кубани, Кондратьев заявил еще 12 мая на заседании оперативного штаба региона, написала газета «Известия». В этот день он объявил, что санатории с медицинской лицензией смогут принимать людей с 1 июня. Таким образом Краснодарский край откроет туристический сезон.
С началом лета в регионе возобновят работу все промышленные предприятия, а также объекты сельскохозяйственного комплекса и связи. Тем не менее ограничительные меры на Кубани будут действовать до 6 июня. Торговые центры и парки пока закрыты.
По данным портала стопкоронавирус.рф, в Краснодарском крае выявили 3506 случаев коронавируса. При этом 2257 человек выздоровели, 29 умерли.
Ранее в АТОР заявили, что туры за рубеж начнут продавать не раньше осени.