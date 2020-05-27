    27 мая 2020, 13:19

    Курортный сбор до конца года запретили на Кубани

    Наза Салех Захи

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил наложить мораторий на оплату курортного сбора в регионе до конца 2020 года. Его поддержали местные депутаты.
    Курортный сбор до конца года запретили на Кубани

    Как сообщил ТАСС спикер регионального парламента Юрий Бурлачко, нулевую ставку курортного сбора введут до конца года в целом ряде здравниц.

    «Решение принято, оно направлено на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края», — объяснил он.

    О том, что с отдыхающих не будут брать деньги во время их отпуска на Кубани, Кондратьев заявил еще 12 мая на заседании оперативного штаба региона, написала газета «Известия». В этот день он объявил, что санатории с медицинской лицензией смогут принимать людей с 1 июня. Таким образом Краснодарский край откроет туристический сезон.

    С началом лета в регионе возобновят работу все промышленные предприятия, а также объекты сельскохозяйственного комплекса и связи. Тем не менее ограничительные меры на Кубани будут действовать до 6 июня. Торговые центры и парки пока закрыты.

    По данным портала стопкоронавирус.рф, в Краснодарском крае выявили 3506 случаев коронавируса. При этом 2257 человек выздоровели, 29 умерли.

    Ранее в АТОР заявили, что туры за рубеж начнут продавать не раньше осени.