Правительство опровергло работу по объединению российских регионов

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выступил против слияния нескольких регионов, которое ранее озвучил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Однако в правительстве заявили, что власти не прорабатывают вопрос объединения субъектов.

«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — передал РБК слова представителя вице-премьера.

Накануне Марат Хуснуллин во время круглого стола в Высшей школе экономики заявил, что в России слишком много регионов и часть из них стоит объединить друг с другом. Так, по его словам, Еврейскую автономную область можно объединить с Хабаровским краем, а Курганскую область — с Тюменской.

На позицию Хуснуллина отреагировал Ростислав Гольдштейн. Он сказал, что решение об объединении могут принимать только жители регионов независимо от мнения зампреда правительства, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на главу региона. Гольдштейн считает намерение Хуснуллина объединить регион нежеланием им заниматься.