Слишком много регионов. Хуснуллин предложил объединить несколько субъектов

В России слишком много регионов и часть из них стоит объединить друг с другом, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Так, по его словам, Еврейскую автономную область можно объединить с Хабаровским краем, а Курганскую область — с Тюменской.

«Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно», — процитировало его РИА «Новости».

По мнению Хуснуллина, такое региональное объединение может быть полезно для субъектов с точки зрения уровня жизни населения.

«Ну почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они 190 километров друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других нет. У нас что, это жители другой страны?» — задался вопросом вице-премьер, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Представитель Хуснуллина позже пояснил, что политик высказал мнение о необходимости объединения регионов исключительно в плане развития городов. В правительстве вопрос об этом не прорабатывается.