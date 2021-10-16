Правительство одобрило выплату жителям и защитникам блокадного Ленинграда по 50 тысяч рублей

Правительство России приняло решение о выделении около четырех миллиардов рублей на выплату жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Им выплатят по 50 тысяч рублей, сообщил сайт правительства РФ.

Согласно принятому решению, правительство выделило из резервного фонда четыре миллиарда рублей на выплаты лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Каждый житель или защитник блокадного Ленинграда получит по 50 тысяч рублей. Таких граждан больше 75 тысяч.

«Прошу Минтруд провести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни люди уже получили эти средства. Ведь они так много сделали для нашей Победы», — заявил в ходе заседания правительства его председатель Михаил Мишустин.

С предложением о дополнительной выплате блокадникам ранее выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что их поддержка — «наш священный нравственный долг». Президент добавил, что такое решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни.