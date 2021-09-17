Путин объявил о единовременной выплате 50 тысяч рублей блокадникам

Президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей. Помощь затронет и тех, кто сейчас проживает в других странах.

«Во всем мире знают о стойкости и мужестве ленинградцев. Поддержка блокадников — наш священный нравственный долг», — подчеркнул глава государства.

При это Владимир Путин подчеркнул, что люди должны получить эти выплаты без волокиты. Решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни

День памяти был в Петербурге 8 сентября. В этот день в городе проходили кинопоказы, чтения и памятные мероприятия. К Монументу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы были возложены цветы. А из громкоговорителей в городе раздавались удары метронома. Так началась общегородская минута молчания.