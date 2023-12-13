Общество 13 декабря 2023, 09:51 Правительство одобрило идею снятия пошлин на импортные яйца — СМИ «Известия»: правительство обнулит импортные пошлины на яйца Freepik

Читать 360tv в

Правительство концептуально поддержало предложение об обнулении пошлин на импортные яйца. Об этом «Известиям» сообщил источник, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза.

Сейчас размер пошлины на импортные яйца составляет 15% от стоимости продукции. Снятие этого налога поможет государству снизить цены, сформировав на внутреннем рынке достаточное количество предложений.

Реклама

Розничная стоимость пищевого яйца за год выросла до 40%, поэтому правительство рассматривает различные варианты для урегулирования цен.

Сообщения об обнулении пошлин на яйца подтвердили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. По информации издания, предложение одобрила комиссия правительства по тарифно-таможенному регулированию.

Ранее первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что снижение цен на яйца начнется весной 2024 года. По его словам, правительство уже разработало эффективные меры для экономического урегулирования, и они заработают через несколько месяцев.