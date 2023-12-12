Общество 12 декабря 2023, 10:39 Россиянам рассказали, когда подешевеют яйца Зампред комитета СФ Митин: яйца в России начнут дешеветь весной Elena Mayorova/Global Look Press

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Яйца в России могут начать дешеветь с весны. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин «Парламентской газете».

«Если стимулирующие меры, разработанные правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать», — рассказал он.

Аграриям приходится тратиться на топливо, содержание производственных мощностей, зарплаты сотрудникам, инвестпроекты. В условиях роста цен на дизтопливо фермеры пытаются компенсировать расходы, повышая отпускную стоимость продукции. Это работает как с яйцами и зерном, так и в целом для всех отраслей аграрного комплекса, пояснил Митин. Он добавил, что в последнее время выросли цены на мясо и курицу, так что на яйца сформировался повышенный спрос, поскольку «организму требуется животный белок». В итоге в некоторых регионах стоимость яиц взлетела до небывалых показателей.

Для того чтобы цены не только стабилизировались, но и снизились, нужно «в определенной степени отрегулировать рынок», констатировал зампред комитета СФ. Сейчас, по его мнению, стоит задача стимулировать производителей, нарастить производство, создать условия для сглаживания ажиотажа вокруг яиц без повышения цен.

По данным Росстата, в ноябре яйца в стране подорожали на 15,1%.