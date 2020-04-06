Каникулы на потребительские кредиты распространят на займы до 250 тысяч

Заемщики, которые переживают трудности из-за пандемии коронавируса, смогут уйти на кредитные каникулы. Это касается тех, чей потребительский кредит составляет максимум 250 тысяч рублей.

Такое решение приняло российское правительство. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. Правительство утвердило максимальные размер и по другим кредитам.

Так, предприниматели с займом до 300 тысяч рублей смогут уйти на каникулы. То же касается и людей, взявших до 600 тысяч рублей на покупку автомобиля. При этом предельная сумма ипотечного кредита для отсрочки по платежам — 1,5 миллиона рублей.

Кабмин утвердил методику расчета доходов заемщика, который претендует на кредитные каникулы. О том, сколько получает человек, государство узнает из предоставленной самими кредитором информации.

Правительство РФ также утвердило список отраслей, которые больше всего страдают из-за режима изоляции. В списке оказались туристический, гостиничный, ресторанный бизнес, автомобильные и авиаперевозки, сфера культуры, фитнес и спорт. По поручению президента России эти отрасли должны получить поддержку.

Об этом и о необходимости отсрочки по платежах за кредиты глава государства Владимир Путин говорил в своем обращении к россиянам 25 марта.