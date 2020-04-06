Каникулы на потребительские кредиты распространят на займы до 250 тысяч
Такое решение приняло российское правительство. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. Правительство утвердило максимальные размер и по другим кредитам.
Так, предприниматели с займом до 300 тысяч рублей смогут уйти на каникулы. То же касается и людей, взявших до 600 тысяч рублей на покупку автомобиля. При этом предельная сумма ипотечного кредита для отсрочки по платежам — 1,5 миллиона рублей.
Кабмин утвердил методику расчета доходов заемщика, который претендует на кредитные каникулы. О том, сколько получает человек, государство узнает из предоставленной самими кредитором информации.
Правительство РФ также утвердило список отраслей, которые больше всего страдают из-за режима изоляции. В списке оказались туристический, гостиничный, ресторанный бизнес, автомобильные и авиаперевозки, сфера культуры, фитнес и спорт. По поручению президента России эти отрасли должны получить поддержку.
Об этом и о необходимости отсрочки по платежах за кредиты глава государства Владимир Путин говорил в своем обращении к россиянам 25 марта.