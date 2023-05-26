Общество 26 мая 2023, 09:36 Правила выдачи оружия народным дружинам предложили в Курской области Губернатор Старовойт предложил правила выдачи оружия добровольцам в Курской области РИА «Новости»

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Членам подразделений территориальной обороны Курской области необходимо дать право на использование оружия. Об этом изданию РБК сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, оружие членам народных дружин может пригодиться в некоторых случаях. Его хранят по предписанным законом правилам.

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«Оружие должно храниться только в специальных местах. Его необходимо выдавать при введении военного положения или режима контртеррористической операции, а также для учебных стрельб и обслуживания», — сказал он.

Старовойт отметил, что все члены дружины прошли обучение для использования гранатометов, противотанковых управляемых ракет и автоматического оружия.

«Дружинников обучали инструкторы группы „Вагнер“. Они еженедельно проводят стрельбы на полигонах Росгвардии и министерства обороны. Необходимо принятие общего законодательного и политического решения о возможности вооружения дружинников», — добавил глава региона.

Ранее Старовойт показал на видео подготовку на базе ЧВК «Вагнер».