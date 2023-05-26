26 мая 2023, 09:36
Правила выдачи оружия народным дружинам предложили в Курской области
Губернатор Старовойт предложил правила выдачи оружия добровольцам в Курской области
Членам подразделений территориальной обороны Курской области необходимо дать право на использование оружия. Об этом изданию РБК сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, оружие членам народных дружин может пригодиться в некоторых случаях. Его хранят по предписанным законом правилам.
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«Оружие должно храниться только в специальных местах. Его необходимо выдавать при введении военного положения или режима контртеррористической операции, а также для учебных стрельб и обслуживания», — сказал он.
Старовойт отметил, что все члены дружины прошли обучение для использования гранатометов, противотанковых управляемых ракет и автоматического оружия.
«Дружинников обучали инструкторы группы „Вагнер“. Они еженедельно проводят стрельбы на полигонах Росгвардии и министерства обороны. Необходимо принятие общего законодательного и политического решения о возможности вооружения дружинников», — добавил глава региона.
Ранее Старовойт показал на видео подготовку на базе ЧВК «Вагнер».
Военные
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