Общество 08 января 2023, 10:55 Курский губернатор показал свою подготовку в лагере ЧВК «Вагнер» Губернатор Старовойт первую неделю нового года занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер»

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Губернатор Курской области Роман Старовойт вместе сотрудниками администрации в первую неделю нового года прошел подготовку на базе ЧВК «Вагнер». Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК „Вагнер“ в окружении настоящих мужчин — патриотов России», — написал Старовойт.

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На видео он показал, как проходящие подготовку стреляют из гранатометов и учатся метко бросать ручные гранаты. По словам губернатора, уже сотни курян прошли курс военной подготовки и смогут пойти в армию в случае необходимости.

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