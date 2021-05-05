Правила сбора ягод, грибов и березового сока ужесточили в России

В России вступили в силу два приказа Минприроды, которые затрагивают процесс сбора ягод, грибов и березового сока. Чтобы запастись последним, придется арендовать участок леса.

Правило насчет березового сока, уточнило РИА ФАН, действует даже в том случае, если его собирают для личного употребления.

При сборе грибов и ягод для продажи нормы аналогичные. Если речь идет о личных нуждах, то стоит соблюдать ряд действующих в регионе норм. Субъекты РФ определяют их самостоятельно.

Лисички, сыроежки, маслята и опята разрешено собирать, если их шляпки более полутора сантиметров в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков он должен превышать 2,5 сантиметра.

Грибы следует срезать ножом или осторожно выкручивать. Запрещен сбор грибов с токсическим и наркотическим действием. Для нарушителей закона предусмотрена уголовная ответственность.

Злоупотреблять березовым соком диетологи не советуют, иначе можно заработать аллергию и расстройство желудочно-кишечного тракта.