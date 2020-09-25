Правила регистрации детей в соцсетях предложили ужесточить

В Госдуме предложили ужесточить правила для регистрации детей в соцсетях. До 14 лет они смогут завести аккаунт только с разрешения родителей или законных представителей.

Инициативу в письме на имя министра цифрового развития Максута Шадаева описал депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Сейчас зарегистрироваться в соцсетях может любой ребенок. Каких-либо препятствий для этого нет, а личные данные можно указать как реальные, так и вымышленные.

Высокая анонимность социальных сетей позволяет правонарушителям использовать их для подстрекательств молодежи к противоправным действиям.

Чтобы свести такую возможность к минимуму Федоров призвал ввести правовой механизм верификации новых пользователей соцсетей. Кроме того, он предложил регистрировать детей младше 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей ребенка.

Через соцсети, по словам депутата, зачастую организуют несанкционированные акции и массовые беспорядки на улицах. Несовершеннолетних среди их участников замечали неоднократно. А в таком возрасте человек уязвим и легко поддается влиянию и внушению.

В настоящее время в России можно регистрироваться в социальных сетях с 13 лет. Рекомендованный возраст для некоторых — 18.