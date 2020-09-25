Правила регистрации детей в соцсетях предложили ужесточить
Инициативу в письме на имя министра цифрового развития Максута Шадаева описал депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.
Сейчас зарегистрироваться в соцсетях может любой ребенок. Каких-либо препятствий для этого нет, а личные данные можно указать как реальные, так и вымышленные.
Высокая анонимность социальных сетей позволяет правонарушителям использовать их для подстрекательств молодежи к противоправным действиям.
Чтобы свести такую возможность к минимуму Федоров призвал ввести правовой механизм верификации новых пользователей соцсетей. Кроме того, он предложил регистрировать детей младше 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей ребенка.
Через соцсети, по словам депутата, зачастую организуют несанкционированные акции и массовые беспорядки на улицах. Несовершеннолетних среди их участников замечали неоднократно. А в таком возрасте человек уязвим и легко поддается влиянию и внушению.
В настоящее время в России можно регистрироваться в социальных сетях с 13 лет. Рекомендованный возраст для некоторых — 18.