Общество 01 апреля 2024, 07:36 Правила продажи табачной продукции изменились в России Продажа табака без лицензии с 1 апреля обернется уголовным делом Sven Hoppe/dpa / Global Look Press

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В России с 1 апреля ввели новые правила продажи табачной и никотиносодержащей продукции. За торговлю этими видами товаров без лицензии в крупном размере ввели уголовную ответственность, сообщило РИА «Новости».

Такое преступление может грозить штрафом в размере до миллиона рублей, принудительными работами на срок до трех лет и даже лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

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Помимо этого, расширились полномочия регионов в борьбе с «наливайками». Теперь субъекты РФ могут запрещать продажу пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в таких заведениях и ограничивать время торговли этим алкоголем в точках общепита в многоэтажках и на прилегающей к ним территории.

Кроме того, при сканировании маркировки табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов на кассе программное обеспечение будет автоматически направлять запрос о товарах в систему «Честный знак». Просроченные или контрафактные товары будут блокировать.