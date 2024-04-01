Общество 01 апреля 2024, 09:37 Правила перепланировки квартир в России ужесточили Порядок перепланировок в квартирах для россиян с 1 апреля изменили Freepik

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Любое изменение границ или площади помещений в квартирах теперь считается перепланировкой и требует согласования. Такие поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» вступили в силу с 1 апреля.

Ранее перепланировкой считалось «изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт». Теперь под ней подразумевается любое изменение площади, например, объединение комнат, которое до этого считалось реконструкцией. Россиянам станет сложнее делать ремонт в квартирах.

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«Закон также уточняет сроки подачи документов о перепланировке и реконструкции помещений <…> — 30 дней», — передавали в пресс-службе Росреестра.

Руководитель «Контур. Недвижимости» Константин Ташлыков рассказывал РИА «Новости», что даже перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов потребуют согласования. После ремонта собственник должен будет не только получить акт приемки, но и заказать новый технический план у кадастрового инженера, а затем передать его в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН.

При этом в России упростили перевод жилого помещения в нежилое и обратно, сообщал информационно-справочный портал «Гарант.ру». Он считается завершенным со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них.

Россиян с 1 апреля ждут и другие изменения: пенсионерам проиндексируют социальные выплаты, в автошколах ужесточат правила пересдачи экзамена, а региональным властям позволят самостоятельно решать судьбу «наливаек» в жилых домах. Подробнее — в материале «360».