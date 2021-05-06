Правила оплаты больничных изменятся в России

С 2022 года все больничные в России буду электронными. Выплаты по ним будут начисляться автоматически после закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на Министерство труда.

Теперь ответственность за своевременность оплаты больничного и точность расчетов ляжет на Фонд социального страхования (ФСС). В этом случае не нужно подавать заявление — выплаты придут автоматически. Кроме того, вместо бумажного больничный станет электронным. Такая возможность должна появиться в конце этого года.

В министерстве полагают, что нововведение станет гарантией того, что выплаты всегда получит заболевший человек и родители в связи с рождением ребенка.

В середине апреля депутаты попросили президента России Владимира Путина разрешить полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа. По их мнению, это поможет поддержать молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность, так как для этой категории россиян уход на больничный оборачивается ощутимыми финансовыми потерями, уточнило Ura.ru.