Больничные родителям дошкольников предложили оплачивать полностью

Депутаты партии «Единая Россия» выступят с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Они хотят попросить главу государства разрешить полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время, как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся», — привел его слова официальный Telegram-канал партии.

Турчак отметил, что такая мера поддержит молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность, так как для этой категории россиян уход на больничный оборачивается ощутимыми финансовыми потерями.

В Госдуме ранее предложили многодетным семьям выдавать топливные карты с ежемесячным лимитом в 30 литров бензина. Письмо с инициативой направлено заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.