Общество 15 марта 2023, 03:45 Правила «гаражной амнистии» предложили упростить в России «Известия»: в России предложили упростить правила «гаражной амнистии» РИА «Новости»

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В России хотят упростить правила «гаражной амнистии». Законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме, сообщили «Известия».

Предлагается отменить обязанность предоставлять технический план объекта, если сведения о нем уже есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В пояснительной записке к проекту указали, что такая мера может помочь снизить финансовую нагрузку на людей.

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Одна из основных задач «гаражной амнистии» заключается в упорядочивании рынка таких объектов в России. Под амнистию могут попасть созданные до 2004 года сооружения, так как их владельцы зачастую достраивали их по своему усмотрению. Отследить такие манипуляции и призван новый техплан.

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Однако при отсутствии спорной ситуации в отношении содержащихся в ЕГРН данных, особого смысла в составлении и оплате технического плана нет, отметили эксперты.

Только в Подмосковье с самого начала действия закона о «гаражной амнистии» уже успели зарегистрировать порядка 3,2 тысячи объектов недвижимости.