Подмосковье 08 декабря 2022, 15:47 «Гаражная амнистия» помогла зарегистрировать более 3,2 тысячи объектов недвижимости в Подмосковье

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В Подмосковье с самого начала действия закона о «гаражной амнистии» уже успели зарегистрировать порядка 3,2 тысячи объектов недвижимости. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«Закон о „гаражной амнистии“ вступил в силу 1 сентября 2021 года, благодаря которому жители Подмосковья получили возможность оформить в собственность гараж и приватизировать землю под ним по упрощенной схеме. Это можно сделать в течение пяти лет бесплатно. За это время в регионе зарегистрировано порядка 3,2 тысячи объектов недвижимости: 1,2 тысячи объектов гаражного назначения и свыше 1,9 земельного участка общей площадью более 46,5 тысячи квадратных метров», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Зарегистрировать гаражи и участки можно теперь без значительных затрат, не нужно так тщательно собирать никакие документы, поэтому для самих владельцев все это стало намного более выгодным. Воспользоваться такой программой могут и те, в чьей личной собственности находятся гаражи, и наследники, и покупатели. Однако под «амнистию» не подпадают самовольные постройки, гаражи, размещенные на садовых участках, которые предназначены для ИЖС, и некоторые другие случаи.

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