Права работников на удаленке пропишут в Трудовом кодексе

Он уточнил, что поправки ведомство разрабатывает вместе с Федерацией независимых профсоюзов.

«Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников», — подчеркнул министр.

Также он отметил, что сейчас изучаются итоги эксперимента по введению электронного документооборота.

Котяков также отметил, что Минтруду и ФНПР предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.

Россияне перешли на удаленную работу после введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции весной этого года. После стабилизации эпидемической ситуации многие вернулись в свои офисы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе снова зафиксирован рост новых случаев коронавируса. Он объяснил это увеличением количества проводимых тестов. Но при этом попросил работодателей сохранить работников на удаленной работе, если это возможно.

Как сообщило Ura.ru, по данным на субботу, 19 сентября, количество новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6065. Это самый большой результат за последние два месяца. Выздоровели за сутки 5754 пациента, умерли 144 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.