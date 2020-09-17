Собянин объяснил рост новых случаев коронавируса в Москве

Он отметил, что если раньше за день проводили около 40 тысяч ПЦР-тестирований, то на сегодня их число увеличилось до 66 тысяч.

«Мы смотрим внимательно, чтобы процент выявляемости был стабильный. Врачи говорят, что если процент выявляемости больных коронавирусом от количества тестов составляет до 3%, то это нормальная ситуация», — заявил Собянин и отметил, что в Москве этот показатель составляет 1,5%.

Мэр Москвы рассказал, что главные врачи московских стационаров отметили снижение агрессивности коронавируса. Теперь болезнь протекает не настолько интенсивно. Однако возбудитель никуда не делся, поэтому расслабляться пока рано.

«Я бы рекомендовал родным и близким пожилых людей беречь их. И самим москвичам старшего поколения беречь себя и оградить от внешних контактов», — пояснил Собянин. Также он посоветовал руководителям по возможности продлить режим дистанционной работы для своих сотрудников.

По данным оперативного штаба Москвы на четверг, 17 сентября, в городе выявили 730 новых случаев коронавирусной инфекции. Справились с болезнью к четвергу 1323 человека, девять пациентов скончались.

Согласно представленному графику, рост выявления новых случаев коронавируса начался после 13 сентября, когда положительные тесты сдали 650 человек. Через три дня количество выявленных случаев заражения увеличилось до 750.