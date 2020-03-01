Женщина сбежала из коронавирусного карантина в Крыму

В Ростовской области объявили в розыск женщину, которая скрылась из-под надзора врачей в Севастополе. У нее подозревают коронавирус. Своим соседкам по палате она говорила, что сбежит и поедет домой в Ростов-на-Дону.

Женщина по имени Наталья самовольно ушла из севастопольской больницы еще 16 февраля. Это произошло приблизительно в 22:00. В больницу она попала с острой инфекцией дыхательных путей средней тяжести. Ее дополнительно обследовали на коронавирус. Диагноз так и не подтвердился, но и окончательных результатов исследований пока нет.

Как рассказали соседки Натальи по палате, перед тем как удариться в бега, она рассказывала, куда направится. Говорила о Ростовской области.

Женщину ищут. Правоохранители занялись проверкой в том числе ростовских хостелов и гостиниц, сообщил сайт «1Рнд». У всех владельцев отелей запросили информацию о постояльцах. Отчеты должны поступить в самое ближайшее время.

«Есть соответствующее решение суда», — подтвердила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Ее процитировал «Интерфакс».

В правительстве собирались усилить ответственность за нарушение карантина по новому коронавирусу. Пока никаких новых мер не вводили.