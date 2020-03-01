Женщина сбежала из коронавирусного карантина в Крыму
Женщина по имени Наталья самовольно ушла из севастопольской больницы еще 16 февраля. Это произошло приблизительно в 22:00. В больницу она попала с острой инфекцией дыхательных путей средней тяжести. Ее дополнительно обследовали на коронавирус. Диагноз так и не подтвердился, но и окончательных результатов исследований пока нет.
Как рассказали соседки Натальи по палате, перед тем как удариться в бега, она рассказывала, куда направится. Говорила о Ростовской области.
Женщину ищут. Правоохранители занялись проверкой в том числе ростовских хостелов и гостиниц, сообщил сайт «1Рнд». У всех владельцев отелей запросили информацию о постояльцах. Отчеты должны поступить в самое ближайшее время.
«Есть соответствующее решение суда», — подтвердила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Ее процитировал «Интерфакс».
В правительстве собирались усилить ответственность за нарушение карантина по новому коронавирусу. Пока никаких новых мер не вводили.