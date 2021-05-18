Познер выступил за замену моратория на смертную казнь законом

Телеведущий Владимир Познер выступил за отмену моратория на смертную казнь. Он считает, что в России нужно вместо него принять закон, которую ее отменит.

«Я за отмену моратория на смертную казнь и за принятие закона, который отменяет смертную казнь, именно закона вместо моратория», — заявил ведущий в эфире авторской программы «Познер» на Первом канале.

С юридической точки зрения мораторий не отменяет смертную казнь, он всего лишь запрещает ее применять.

Разговоры о возвращении смертной казни в России активно обсуждаются после громких преступлений против детей. Последнее событие, которое вновь побудило общественность заговорить об отмене моратория, — стрельба в казанской школе 11 мая, где погибли девять человек, семь из которых ученики 8 класса. Однако журналист считает, что смертная казнь никогда не остановить людей, совершающих жестокие преступления.

«Для них смертная казнь абсолютно не является чем-то сдерживающим», — отметил ведущий.

Он напомнил. что в странах, где приняли закон о запрете смертной казни, количество тяжких преступлений уменьшилось. Познер отметил, что с точки зрения морали, казнь человека, даже во имя справедливости, делает из людей таких же убийц. Ведущий считает, что для преступника ужаснее пожизненное заключение без права на свободу.

«Подумайте сами: всю жизнь быть за решеткой и там умереть», — заключил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил, что отменить мораторий на смертную казнь в России нельзя.