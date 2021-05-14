Член Совфеда Клишас объяснил, можно ли ввести смертную казнь в РФ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил, что отменить мораторий на смертную казнь в России нельзя, сообщило РИА «Новости».

«Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет», — процитировал Клишаса НСН.

Он отметил, что по этой теме есть соответствующее решение Конституционного суда РФ. По словам сенатора, суд объяснил свое решение тем, что уже существуют устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертельному наказанию.